IKBY Başkanı Barzani: Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var

Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Forumu kapsamında katıldığı panelde açıklamalarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkilerin hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok özel bir konumda olduğunu belirtti.

Barzani, "IKBY, bu ilişkiyi korumaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden farklı bir düzeye sahip. Hem ekonomik hem de siyasi düzeyde güçlü bir iş birliği yürütüyoruz ve bu bağları koruyacağız" dedi.

Terör örgütü PKK'ya da değinen Neçirvan Barzani, terör örgütünün Kürtlere zarar verecek oyunlar oynadığını belirterek uyarıda bulundu.

"ABD ZOR DÖNEMLERİMİZDE YANIMIZDA OLDU"

ABD ile ilişkilere değinen Barzani, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini IKBY için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "ABD ile iyi ilişkilerimiz var. Başkan Trump'ın bölgeye yönelik istikrar ve fırsat odaklı politikalarını destekliyoruz. ABD, zor dönemlerimizde yanımızda oldu. Özellikle DEAŞ'a karşı mücadelede Peşmerge güçlerine büyük destek sağladı. Bu nedenle Trump yönetimi bizim için önemli bir fırsattır" şeklinde konuştu.

" İRAN İÇİN TEHDİT DEĞİLİZ"

Neçirvan Barzani, "İran, komşu bir ülkedir ve onunla uzun bir sınır hattımız var. İlişkilerimizin bozulmasını asla istemeyiz. Biz, İran için bir tehdit değiliz ve hiçbir komşu ülkeye karşı düşmanlık politikası yürütmüyoruz. Amacımız bölgede barış sürecinin bir parçası olmak, krizlerin değil" ifadelerini kullanarak geçtiğimiz yıl İran'a yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ve IKBY ile İran arasındaki ticaret hacminin 11 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Barzani, son dönemde IKB'’de faaliyet gösteren petrol şirketlerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarına tepki göstererek, "Irak, bu durumdan ne kazandı? Petrol sahalarının ve Erbil Havalimanı'nın hedef alınması kime fayda sağladı?" diye sordu.

Neçirvan Barzani, ayrıca Irak'taki asıl tehdidin ekim göstericilerinden değil, devlet otoritesi dışında silah bulunduran gruplardan geldiğini vurguladı.