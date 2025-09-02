İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Başörtüsü Allah'ın emri değil

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, ilginç söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kılık-kıyafet konusu dahil olmak üzere birçok alanda konuşan Kılıç, bir kez daha başörtüsüne ilişkin açıklama yaptı.

"BAŞÖRTÜSÜ ALLAH'IN EMRİ DEĞİL"

Cemil Kılıç, X üzerinden yaptığı paylaşımında bu kez başörtüsüne yönelik yeni bir yorum getirdi.

Başörtüsünün Allah'ın emri olmadığını söyleyen Kılıç, paylaşımı ile birçok kişi tarafından da tepki çekti.

Sözlerine "Bir ilahiyatçı olarak" diyerek başlayan Kılıç, şöyle devam etti:

"HİÇBİR AYETTE BÖYLE BİR EMİR YOK"

"Bir ilahiyatçı olarak Emine Yücel Hocamı destekliyorum: Başörtüsü Allah'ın emri değildir. Allah'ın böyle bir emri yok. Hiçbir ayette böyle bir emir yok."

"SELAMÜNALEYKÜM DEMEYİN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de tepki çeken bir paylaşım yapan Kılıç, "Arapça ve İbranice "Selamun Aleyküm" değil!" dedi ve nasıl selamlaşılması gerektiğini söylemişti.

"ESENLİKLER DENİLMELİ"

CHP'li Kılıç, paylaşımının devamında, selamlaşmanın ve günaydın demenin farklı bir yolundan bahsedip, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Türkçe "Esenlikler!" diyerek esenleşelim. Günaydın, esenlikler!"