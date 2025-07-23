İletişim Başkanı Duran’dan orman şehitleri için taziye mesajı

Türkiye, bir kez daha orman yangını ile mücadele eden işçilerin acı kaybını yaşıyor..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünü rahmetle andı.
"YEŞİL VATANIMIZI KORURKEN ŞEHİT DÜŞTÜLER"
Duran'ın paylaşımı şöyle:
Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun