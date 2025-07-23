İletişim Başkanı Duran’dan orman şehitleri için taziye mesajı

Türkiye, bir kez daha orman yangını ile mücadele eden işçilerin acı kaybını yaşıyor..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünü rahmetle andı.

"YEŞİL VATANIMIZI KORURKEN ŞEHİT DÜŞTÜLER"

Duran'ın paylaşımı şöyle: