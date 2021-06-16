İlkbahar-yaz operasyonlarının son 2 aylık bilançosu

İlkbahar yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 15 Nisan 2021 tarihinde İlkbahar-Yaz Operasyonları başlatılmıştı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucularının yer aldığı 9 bin 630 planlı operasyon başarıyla sürüyor.

1 Ekim'e kadar devam edecek operasyonların bugüne kadar yüzde 39'u tamamlandı. Geçen süre içerisinde 3 bin 801 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Ara, bul, yok et" stratejisinin uygulandığı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

2 AYDA 48 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, son 2 ayda 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil ve 9'u gri olmak üzere 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

298 sığınak ve mağarada yapılan aramalarda ise 159 mayın, EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp ve 8,2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.