İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'e soruşturma

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

Açık kıyafetleri ile gündemdeki yerini koruyan Gülşen, bu kez çoğu kesimden tepki toplayan sözleri ile konuşuluyor.

Sahne aldığı bir konserde LGBT bayrağını dalgalandıran Gülşen, düşünce yapısıyla bir kesimden ilgisini kazanmaya çalışırken, giydiği kıyafetlerle de alay konusu oluyor.

46 yaşındaki şarkıcı, gündeme son düşen olayıyla tepki bombardımanına tutuldu.

Yine bir gösteriye hazırlanan Gülşen, nisan ayında verdiği konserde imam hatiplileri hedef aldı.

"İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan"

Bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan şarkıcıya, izleyiciler de alkışla destek verdi.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO



Gülşen'e 'Halkı din ve düşmalığa tahrik' suçundan soruşturma

Türkiye'de bomba etkisi yaratan olay sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan talimat

Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Gülşen, imam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor