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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretme yetersizliği devam ediyor..

Çareyi sokakları karıştırmakta bulan Özgür Özel, eylemcileri meydanlara çağırarak, polisleri hedef gösterse de bir sonuca varamadı..

Bunun üzerine sık sık Silivri'ye giden Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşüp olayları değerlendiriyor..

Son olarak geçtiğimiz gün İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı yeni talimatları Fatih Altaylı'nın programında anlattı..

"YÜZDE 70 İLE SEÇİMİ ALIRIZ, 15 GÜNDE ANAYASA'YI DEĞİŞTİRİRİZ"

Burada yaptığı konuşmasında seçim sürecinde İmamoğlu'nun hala içeride olması halinde formülün 'parlamenter sistem' olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

İmamoğlu’nu Silivri’de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu alırız..



15 günde Anayasa'yı değiştiririz, İmamoğlu çıkar görevine başlar.



Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Yine de sandığa konulur.



Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir, Başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu olur.



Bunun adı Mansur Yavaş olur, olursa..

"CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ, BAŞBAKAN İMAMOĞLU OLUR"