İmamoğlu'nun resmi konutundaki kamerayı söken personel tutuklandı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması tüm yönleriyle sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutu incelemeye alınmıştı.

Ancak konuttaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü tespit edildi.

KAMERAYI SÖKEN PERSONELE TUTUKLAMA

Yaşananlar çevresinde, güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri söktüğü, ardından İBB'nin deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı.

Bildik'in savcılığa verdiği ifade de ortaya çıktı.

"İMAMOĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜ SÖKMEMİ İSTEDİ"

Davut Bildik'in ifadesinde, "Ben 7 Mayıs 2025 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verdim. O ifadem doğrudur. Altındaki imza bana aittir. Ben İBB iştiraki İSPER A.Ş.' nin personeliyim, Güvenlik Müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandım.

21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık komutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi.

"ÖĞLEDEN ÖNCE SÖKÜP, CİHAZI TESLİM ETTİM"

Ben Mustafa Akın’ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim." dediği öğrenildi.

"CİHAZ EKSİKSİK VE SAĞLAMDI"

Bildik'in ifadesinde ayrıca, "Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğim kişi her ne kadar aklımda kalmamış olsa da, İSBAK A.Ş.’nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum.

Yaklaşık 10-12 gün kadar önce mali şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Ben kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa’da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım" cümlelerini kullandı.

"ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli Ümit Çakır’ın ifadesinde cihazı teslim ettiğimiz sırada bozuk halde olduğunu beyan ettiğinin sorulması üzerine Davut Bildik cevaben, "Ben bu şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu hususları kabul etmiyorum. Cihazı çalışır halde teslim ettim. Ben amirim Mustafa Akın’ın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi. Kalp rahatsızlığım, boyun fıtığım ve bel fıtığım dolayısıyla yüzde 47 engelliyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.