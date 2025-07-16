İmamoğlu'nun yargılandığı "hakaret" davasının üçüncü duruşmasında gerginlik

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha hakim karşısında.

20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşması bugün görülürken, davada ise kısa süreli gerginlik yaşandı.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda saat 10.20 sıralarında başladı.

Duruşmaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in avukatı, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

SAVCI VE İMAMOĞLU ARASINDA GERGİNLİK

Duruşma sırasında savcı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkan’ının İmamoğlu’nu konuşmasından sapmaması, davada kendisine yöneltilen suçlamalara karşı konuşması yönünde uyarması üzerine İmamoğlu, "Sayın Hakim bitiriyorum. İddianamenin özü de budur zaten. Türkiye tarihinde bana uygulandığı gibi bir tecrit uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

İmamoğlu konuşmasını sürdürürken duruşma savcısına bakması üzerine savcı, İmamoğlu’ndan kendisine bakmamasını istedi.

İmamoğlu ise duruşma savcısına "Size bakmak yasak mı? Sayın Hakim size soruyorum. Savcı Bey'e bakmam yasak mı?" diye konuştu.

Duruşmaya 12.20 sıralarında 45 dakika ara verildi