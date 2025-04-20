DEM Parti: İmralı heyetine yeni isim katılmayacak

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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu arrest olarak götürüldüğü Şişli Nightingale Hastanesi'nde 12 saat süren ölüm riski yüksek bir ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor.

Bu kapsamda 5 gün boyunca uyutulması beklenen Önder'in, İmralı heyetindeki yerinin bir başka partiliye verileceği iddiaları ortaya atıldı.

DEM Parti, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken, basında yer alan İmralı heyetine ilişkin iddialara da açıklık getirdi.

"KISA SÜREDE İYİLEŞİP KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin "Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖNDER'İN YERİNE BAŞKA İSİM GELECEĞİ İDDİLARI YALANLANDI

Açıklamada, Önder'in İmralı heyetinde olmayacağı yerine başka bir ismin geleceği iddialarına yanıt verilerek şunları kaydedildi:

"Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞMEYİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."