Euro
10.1405
1.57%
Dolar
8.3773
0.86%
Altın
479.12
0.55%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
410.978
-5.44%
EXEN Coin
19.09
-7.77%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

    İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine son 72 saatte yapılan PCR testinin negatif olması şartıyla izin verilecek.
    • AA
    • 21.04.2021 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını açıkladı.

    "PCR TESTLERİ NEGATİF OLMAK KAYDI İLE"

    Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir" mesajını paylaştı.

    20 ARALIK'TA UÇUŞLARIN KARŞILIKLI DURDURULDUĞU AÇIKLANDI

    ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.

    İngiltere ve Danimarka dan Türkiye ye uçuşlar açılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir