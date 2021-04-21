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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine son 72 saatte yapılan PCR testinin negatif olması şartıyla izin verilecek.