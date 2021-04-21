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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine son 72 saatte yapılan PCR testinin negatif olması şartıyla izin verilecek.
- AA
- 21.04.2021 - 20:54
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını açıkladı.
"PCR TESTLERİ NEGATİF OLMAK KAYDI İLE"
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir" mesajını paylaştı.
20 ARALIK'TA UÇUŞLARIN KARŞILIKLI DURDURULDUĞU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.