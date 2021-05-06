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    Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

    Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:14
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    Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

    Teröristler için kaçış yok…

    Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70 OLDU

    Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.

    Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü VİDEO

    Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü #1

    Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü #2

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