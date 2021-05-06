Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Teröristler için kaçış yok…

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70 OLDU

Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.

Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü VİDEO