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- Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 10:02
- Güncelleme : 06.05.2021 - 10:14
Teröristler için kaçış yok…
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 70 OLDU
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’lar tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu.
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü VİDEO