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- Irak'taki barınma kampından kaçan 4 terörist teslim oldu
Irak'taki barınma kampından kaçan 4 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Silopi'deki güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 17:46
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ilişkin bilgileri Twitter üzerinden duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."