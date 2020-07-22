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    Irak'taki barınma kampından kaçan 4 terörist teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Silopi'deki güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 17:46
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    Irak'taki barınma kampından kaçan 4 terörist teslim oldu

    Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ilişkin bilgileri Twitter üzerinden duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

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