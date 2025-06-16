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Haber Merkezi

İran-İsrail çatışması büyüyor.

İsrail'in kapsamlı hava harekatlarına İran, balistik füzelerle karşılık veriyor.

Dün gece de İsrailliler sığınaklardaydı.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında hedef Hayfa şehri oldu.

HEDEF HAYFA'DAKİ PETROL RAFİNERİSİ

İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın gece ülkenin kuzeyine füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Hayfa kentinde Bazan şirketine ait bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

FÜZELERİN İSABET ANLARI KAMERADA

Saldırıda can kaybı olmadığı, rafineride tesisler arasındaki boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu ifade edildi.

Söz konusu saldırı anları ise kameralara yansıdı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.