Türkiye'de avukatların yarısı İstanbul ve Ankara’da

Türkiye'de her yıl 5 Nisan'da adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının korunmasında önemli rol oynayan savunma temsilcilerinin Avukatlar Günü kutlanıyor.

Avukatlık Kanunu'na göre avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bağımsız savunmayı temsil ederek hukuki ilişkilerin düzenlenmesine, uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde çözümlenmesine ve hukuk kurallarının her aşamada eksiksiz uygulanmasına katkı sağlıyor.

AVUKAT SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) resmi internet sitesindeki verilere göre, 31 Aralık 2020'de 143 bin 330 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 63 bin 348 artış gösterdi.

Böylelikle son 5 yılda avukat sayısı yüzde 44 yükselerek 206 bin 678'e ulaştı.

Bu sayının yüzde 51,6'sını erkekler, yüzde 48,4'ünü ise kadın avukatlar oluşturuyor.

İSTANBUL'DA 71 BİN 442, ANKARA'DA İSE 29 BİN 284 AVUKAT KAYITLI

Türkiye'de kayıtlı avukatların yaklaşık yüzde 50'si İstanbul ve Ankara barolarında görev yapıyor.

Bu kapsamda İstanbul Barosu'nda 67 bin 463, İstanbul 2 No'lu Barosu'nda ise 3 bin 979 olmak üzere toplam 71 bin 442 avukat yer alıyor.

Başkentte ise Ankara Barosu'nda 26 bin 206, Ankara 2 No'lu Barosu'nda 3 bin 78 olmak üzere toplam 29 bin 284 avukat bulunuyor.

Bunun yanı sıra İzmir Barosu'na 14 bin 300, Antalya Barosu'na 8 bin 38, Bursa Barosu'na 6 bin 544, Adana Barosu'na 5 bin 20, Konya Barosu'na 4 bin 239, Mersin Barosu'na 3 bin 915, Diyarbakır Barosu'na 2 bin 596, Trabzon Barosu'na ise 1128 avukat kayıtlı.