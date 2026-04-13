İran'dan Hürmüz'e yönelik abluka tehdidine yanıt: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hafta sonu düzenlenen ABD-İran barış görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesinin ardından Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması, Hürmüz Boğazı’na girip çıkan tüm gemileri derhal ablukaya alacak." ifadelerini kullandı.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise ablukanın 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yerel saatle 10.00'da (Türkiye saatiyle 17.00) başlayacağını ve öncelikle İran limanlarına giren/çıkan gemileri hedef alacağını açıkladı.

Bu gelişme, küresel enerji piyasalarını harekete geçirdi; petrol ve doğalgaz fiyatlarında ani yükselişler yaşandı.

Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

"GERÇEKLİKTEN UZAK BİR BLÖF"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın bu tehdidine sosyal medya üzerinden ve devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarla yanıt verdi.

Azizi, Trump'ın abluka girişimini 'gerçeklikten uzak bir blöf' ve 'boş retorik' olarak nitelendirdi.

"DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYABİLİRİZ"

Azizi şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz."

Azizi, ablukanın mevcut durumu daha da karmaşıklaştıracağını ve piyasalardaki dalgalanmaları şiddetlendireceğini belirterek, "Eğer mevcut durumun daha iyi hale gelmesini istiyorsanız, İran halkına saygı gösterin." dedi.

"SAVAŞTA KAZANAMADIKLARINIZI, MASADA TALEP ETMEYİN"

Açıklamasında Azizi, ayrıca "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." sözleriyle ABD'yi uyardı.

İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu ve herhangi bir yabancı askeri geminin yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağını vurgulamıştı.