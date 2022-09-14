İsmail Demir: Pasif Dış İskelet sistemi güvenlik güçlerine teslim edildi

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen ve Mehmetçik'in yükünü önemli ölçüde hafifletecek olan Pasif Dış İskelet Projesi tamamlandı.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Güvenlik güçlerine teslim edildi

Interact tarafından geliştirilen Pasif Dış İskelet sisteminin prototiplerinin güvenlik güçlerine teslim edildiği açıklandı.

Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir:

"Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz"

"Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact’ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir'den 'Pasif Dış İskelet sistemi güvenlik güçlerine teslim edildi' paylaşımı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Pasif Dış İskelet sistemi, hızlı ve kolay bir şekilde giyilebilmektedir. Balistik yelek, kask ve dizlik ile uyumlu olan sistem, dinamik kuvvetleri sönümleyecek şekilde tasarlandı.

Hissedilen yükü yüzde 80 azaltmakta

Eklemleri koruyan sistem, yükü etkili bir şekilde yere aktarmaktadır. Hissedilen yükü yüzde80’e kadar hafifletebilen sistemin prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi.

Personelin dayanıklılığını artırmakta

Güvenlik güçlerinin geri bildirimleri ile geliştirilmeye devam edecek olan sistem, geliştirmelerin ardından operasyonel olarak kullanılabilecek. Arazi koşullarında da kullanılabilen iskelet, personelin dayanıklılığını artırmaktadır.

Yüksek eklem açıları sayesinde personele hareket imkanı sağlayan sistem, kullanıcıya uyum sağlamaktadır. MIL-STD-810G standartları ile uyumlu olan sistem sahada test edildi.