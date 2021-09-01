CHP'nin seçimlere hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk 6 ayda Türkiye'yi rahatlatacağını söyleyince; İsmail Küçükkaya "Size bir öz güven gelmiş" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah FOX TV’de canlı yayınında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu

Programda Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri, gündeme ilişkin açıklamalar da yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nın ana gündeminde ise CHP'nin iktidara talip olduğu vardı.

Programın açılışında tatil yapmaya fırsatı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, erken seçime hazır olduğunu söyledi.

"6 AY İÇİNDE TÜRKİYE'Yİ RAHATLATACAĞIM"

CHP olarak iktidar olmaya da hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu "Hem seçime hazırız, hem iktidara hazırız. İktidara hazırız. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkesin 6 ay içinde rahatladığı, güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"DOSTLARIMIZLAR BERABER"

Dostlarımızla beraber ve hiçbir ayrım yapmadan.. Kişinin kimliği, kişinin inancı, kişinin yaşam tarzı başımızın üstüne." ifadelerini kullandı.

"SİZE ÖZ GÜVEN GELMİŞ GİBİ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonra İsmail Küçükkaya ise, "Bir şey dikkatimi çekiyor. Son zamanlarda son 6-7 aydır, belki bu seçimlerden sonra başladı. Size böyle daha başka bir hava, öz güven gelmiş gibi." diyerek Kılıçdaroğlu'na yanılıp yanılmadığını sordu.

"BİLMİYORUM"

CHP Lideri bu soru karşısında ise "Onu ben bilmiyorum" diye cevap verdi.

İsmail Küçükkaya'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bir öz güven gelmiş VİDEO







