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    İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu

    AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.
    • AA
    • 17.11.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:12
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    İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu

    AK Parti'de Naci Bostancı grup başkanlığından ayrılmıştı.

    Parti grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

    YENİ BAŞKAN İSMET YILMAZ OLDU

    Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

    Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığı'na, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

    İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu #1

    YILMAZ'IN AKTİF GÖREV GEÇMİŞİ

    Yılmaz; 61. hükümette Milli Savunma Bakanı, 2015'te Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan geçiş koalisyon hükümeti döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Binalı Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette ise Milli Eğitim Bakanı olarak görev almıştı.

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