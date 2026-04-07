İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma: Saldırıda kullanılan kiralık aracın izi kamerada

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken teröristlerin kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada DEAŞ üyesi 1 terörist öldürülüp 2 terörist ise yaralı ele geçirilirken çatışmada 2 polis hafif yaralandı.
KULLANDIKLARI ARACA AİT GRÖÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
atışmanın ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan otomobilin izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir araç kiralama firmasına ulaşıldı.
Yapılan incelemede kullanılan araca ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İŞLEMLER TAMAMLANINCA UZAKLAŞIYOR
Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralandığı belirlenen aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında iş yeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan vahim olaya dair önemli bir açıklamada bulundu.
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen saldırıyı lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüyle mücadelenin devam edeceğini belirterek "Provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gürlek açıklamasında, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.