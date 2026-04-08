İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na saldırı: Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Hain saldırı girişimi...

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde, dün öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Terör örgütüyle bağlantılı 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı.

Polis ekipleri, 1 teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirdi.

Ayrıca konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli daha yakalandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 10 oldu.

Şüphelilerden 8'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Teröristlerin isimleri, Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklanmıştı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S. ve yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunuyor.

İstihbarat birimleri, 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirlemişti.

İKİ TERÖRİST KARDEŞ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini açıklamıştı.

Saldırganların, İzmit'ten iki araçla İstanbul'a geldiğini söyleyen Çiftçi, "Tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." bilgisini paylaşmıştı.

KİRALIK ARACIN TESLİM SÜRESİ DÜN DOLMUŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine uzandı.

Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edilmişti.

Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin dün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşılmıştı.

VALİ GÜL: PROVOKASYON KOKAN BİR HAREKET

İstanbul Valisi Gül, çatışma için "Provokasyon kokan bir hareket." demişti.

Bölgede iş yerleri olduğuna dikkat çeken Gül, "Arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir sadırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi." ifadelerini kullanmıştı.

KONSOLOSLUK UZUN SÜREDİR KAPALIYDI

Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu.

İsrail Konsolosluğu önünde Gazze savaşı sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.