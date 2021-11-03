İsrail Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'nı hedef alan paylaşım yayınladı

İsrail Büyükelçiliği, Instagram hesabından Zaytung'un "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" adlı haberini paylaşarak bakanlığı hedef aldı.

İsrail Büyükelçiliği, Instagram hesabından Dışişleri Bakanlığı'nı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçilik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı Zaytung'un "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberini yayınladı.

Büyükelçilik, haberi yarım saat boyunca kaldırmazken, daha sonrasında hesabın hacklendiğine dair kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"HESABIMIZ SİBER SALDIRIYA UĞRADI"

Sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğradığını aktaran büyükelçilik, "Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır" denildi.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Paylaşımın kasti olmadığını belirten büyükelçilik, "Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz" notu düşüldü.