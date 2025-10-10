İsrail işgal güçleri, Gazze'nin bazı bölgelerinden çekilmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkesi öngördüğü 21 maddelik planın ilk aşaması, İsrail ve Hamas tarafları arasında, Mısır'da yapılan müzakereler sonucunda kabul edildi.

Bu kapsamda, İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için dün Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde toplandı.

KABİNEDE 5 BAKAN 'HAYIR' OYU VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan, anlaşmaya "hayır" oyu verdi.

ANLAŞMANIN İLK AŞAMASI KABUL EDİLDİ

Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

BAZI BÖLGELERDEN ÇEKİLMEYE BAŞLANDI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.

İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.

BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.