İsrail Savunma Bakanı'ndan "Gazze yanıyor" paylaşımı

İsrail, Gazze'yi işgal planını uygulamaya başladı.

Gazze'de soykırım işleyen ve masumlara da acımayan İsrail, tamamen işgal için kara harekatı başlattı.

İsrail ordusunun kara harekatı başlatmasının ardından da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, skandal bir paylaşım yaptı.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"GAZZE YANIYOR" PAYLAŞIMI

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

TEPKİLER GELİYOR

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

TANKLAR ŞEHRE GİRDİ

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.