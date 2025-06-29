İsrail'in Evin Hapishanesi'ne saldırısında 71 kişinin öldüğü duyuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da, rejime muhalif siyasi mahkumların da tutulduğu Evin Hapishanesi, 23 Haziran'da İsrail tarafından dronla hedef alındı.

Bu kapsamda İran Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cihangir, saldırıda yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

71 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in 23 Haziran'da Evin Cezaevi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi veren Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin yaşamını yitirdiğini paylaştı.

ÇOK SAYIDA MAHKUM AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de belirtti.