Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz güvenli liman olmuştur

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı ve Polis Haftası, ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yılı ve Polis Haftası kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyaret yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine de konuşmasında vurgu yapan Erdoğan, şöyle dedi;

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİ LİMAN OLMASINDA PAYINIZ BÜYÜK"

"Milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor.

"VATAN HAİNLERİYLE MÜCADELE ETTİNİZ"

Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz.

"KENDİNİZİ ÜLKENİZE ADADINIZ"

Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

"MİLLETİMİZ BU ADANMIŞLIĞI UNUTMAZ"

Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin gözbebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir.

Bu aziz millet, İstiklal Harbi’nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu’nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi’yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.

"DEVLET OLARAK EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Devlet olarak emniyet teşkilatının yanında olmaya sizlere en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Polis Haftası'nı bir kez daha emniyet teşkilatı ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."