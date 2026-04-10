İstanbul Beşiktaş'taki polis noktasına saldırı: Gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 16 OLDU

Çalışmaların devamında bugün 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.