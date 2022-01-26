İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Seferlerin normale dönmesiyle bugün içerisinde, 681 uçağın iniş ve kalkış yapması planlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin bir süre yapılamadığı İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar, dün itibarıyla kademeli olarak başlatıldı.

Uçakların iniş ve kalkışları bugün ise normal düzene döndü.

500 PERSONEL TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Yolcular kontuardaki işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Dış hat yolcuları, pasaport kontrolleri ile güvenlik aramalarının ardından uçakların bulunduğu alanlara yönlendirildi.

İGA; apron, pist ve taksi yolunda, toplam 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yaptığı çalışmalarla havalimanını operasyonlara hazır hale getirdi. Apron ve taksi yollarında araçlarla kar temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor. Uçaklar de-icing (buz çözme) işlemlerinden geçirildikten sonra seferine başlıyor.

"İŞLERİMİZDEN GERİ KALDIK"

Yolculardan İdris Üstün, İstanbul Havalimanı'nda seferlerin bir süre yapılamaması nedeniyle Şırnak'a uçamadığını söyledi.

Uçuşların başlamasına ve seyahat edebilmelerine sevindiğini ifade eden Üstün, "Mutlaka Şırnak'a gitmem lazımdı. Çünkü işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. Şimdi işlemlerimi yaptırdım. Uçağıma gidiyorum." dedi.

681 UÇUŞ GERÇEKLEŞECEK

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 681 uçağın iniş ve kalkışının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Havaist çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uçuşu olan tüm yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz." denildi.