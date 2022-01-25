Euro
15.3000
-0.01%
Dolar
13.5311
0.18%
Altın
800.5990
0.01%
Borsa
1912
0.09%
Bitcoin
495.754
2.70%
BTXN Coin
30.55
0.32%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadelede son durum

    Kar yağışı nedeniyle dün 14.00'te durdurulan uçuşların bugün 13.00'te başlaması planlanıyor. Uçuşları iptal olan yolcular geceyi havalimanında geçirirken yiyecekler yüzde 30 indirimle satıldı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadelede son durum

    İstanbul'da kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00’ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda, yağışın durmasının ardından çalışmalar başlatıldı.

    Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

    UÇUŞLARIN 13.00'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

    Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular da geceyi havalimanında geçirdi.

    YEME İÇMEYE YÜZDE 30 İNDİRİM

    Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.

    OTOBÜS SERVİSLERİ HAVALİMANI ÇIKIŞLI HİZMET VERİYOR

    Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri, havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #1

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #2

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #3

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #4

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #5

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #6

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #7

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #8

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #9

    İstanbul Havalimanı ndaki karla mücadelede son durum #10


    Görüş Bildir