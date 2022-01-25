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- İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadelede son durum
İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadelede son durum
- DHA
- 25.01.2022 - 10:36
- Güncelleme : 25.01.2022 - 11:02
İstanbul'da kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00’ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda, yağışın durmasının ardından çalışmalar başlatıldı.
Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı.
UÇUŞLARIN 13.00'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular da geceyi havalimanında geçirdi.
YEME İÇMEYE YÜZDE 30 İNDİRİM
Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
OTOBÜS SERVİSLERİ HAVALİMANI ÇIKIŞLI HİZMET VERİYOR
Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri, havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.