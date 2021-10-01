FETÖ’nün adliye mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Mahrem imamların toplantıları, “Halı saha maçı var” şifresiyle düzenledikleri belirlendi.

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 28 Eylül Salı günü, FETÖ/PDY adliye mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

17'si aktif adliye çalışanı olmak üzere, 21 şüpheli gözaltına alındı.

ANKESÖR KARTLARI ÜZERİNDEN PERİYODİK OLARAK ARANDILAR

Şüphelilerin ankesör kartları üzerinden, örgütsel iletişime uygun, ardışık ve periyodik olarak arandıkları belirlendi.

Aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ’nün adliye yapılanmasına operasyon ViDEO

İTİRAFÇI OLDULAR

Şüpheliler, mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün mahrem imamlarının tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile aradıkları belirlendi.

“HALI SAHA MAÇI VAR”

Ayrıca mahrem imamların, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantıları organize ettikleri tespit edildi.

İfadeler neticesinde, örgüt mensubu kişilerin mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ortaya çıktı.

HİMMET PARALARI TALEP ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu belirlendi.

Alınan etkin pişmanlık beyanları ile mahrem imamlarca, yine örgüt üyelerinden ‘himmet’ adı altında para talep edildiği ortaya çıktı.

ÖRGÜTE AİT YURTLARDA KLAVYE ÇALIŞMA MERKEZİ

Şüphelilerin örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğunu, burada sınavlara çalışıldığını beyan ettikleri öğrenildi.

TSK MAHREM İMAMLIĞI İTİRAFI

İtirafçılar arasından bir şüphelinin ifadesinde, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem imamlığı yaptığını da söylediği belirtildi.

21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.