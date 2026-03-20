Özgür Özel’den siyasi liderlere bayram kutlaması

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı idrak ediliyor.

Siyasi isimlerden bayram mesajı gelirken siyaset dünyası da kendi içlerinde Ramazan Bayramı'nı kutladı.

SİYASİLERİ ARADI

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi liderleri aradı.

Özel; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile konuştu.

AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Özgür Özel, AK Parti dışındaki DEVA, Saadet, Gelecek, Yeniden Refah, Büyük Birlik, Zafer Partisi genel başkanlarının da aralarında olduğu 15 siyasi parti genel başkanının bayramını kutladı.

CHP'nin siyasi parti bayramlaşma programında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AK Parti yer almıyor.