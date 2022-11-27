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    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı kareografi

    AK Parti'nin Büyük İstanbul Buluşması öncesi, partililer tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve "İstanbul'un sözü, tamam İnşallah" yazan kareografi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 18:18
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    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı kareografi

    AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara start verdi..

    AK Parti, İstanbul'da 2023 seçimleri için teşkilat ve sandık yöneticilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı gerçekleştirdi.

    Stadyumu dolduran coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Tamam İnşallah' kareografisi

    Konuşma öncesi partililer, anlamlı bir koreografiye imza attı.

    Üç boyutlu hazırlanan kareografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve "İstanbul'un sözü, tamam inşallah" yazısı  ile çalan "Endamın Yeter" şarkısı dikkat çekti.

    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı kareografi VİDEO

    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan a anlamlı kareografi #1

    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan a anlamlı kareografi #2

    İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan a anlamlı kareografi #3


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