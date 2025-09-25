İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Megakente yağış geliyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına ilişkin açıklama yaptı.

Perşembe gününden itibaren kentte yağışların başlayacağının bildirildiği açıklamada yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ve hafta başından itibaren ise İstanbul'da şiddetli yağışların görüleceğini açıkladı.

Perşembe gününden itibaren kentte yağışların başlayacağının bildirildiği açıklamada yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ve hafta başından itibaren ise İstanbul'da şiddetli yağışların görüleceğini açıkladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Rüzgarın cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette (20–30 km/sa), zaman zaman kuvvetli (40–60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4-5 derece altına düşeceği, beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 15-22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Valilik ayrıca kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin de uyarıda bulundu.