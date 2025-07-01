Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...

Bugün Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9.82 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi ve birçok vatandaşın telefonuna uygulamalardan da mesaj olarak geldi.

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