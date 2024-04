İstanbul'da 24 binanın tahliye edildiği toprak kayması kameralara yansıdı Dün akşam bölgede yaşanan toprak kaymasına ilişkin incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamalarda, "Kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Toprak kaymasının meydana gelmesiyle büyük bir korku yaşayan bölge halkı oturdukları binaları boşalttı.

Can kaybı yok

Yaşananların ardından İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Heyelan alanı görüntülendi

Tehlikede olan binalar tespit edildi ve vatandaşlar herhangi bir sorun çıkmadan tahliye edildi.

Bugün ise sabahın ilk ışıklarında heyelanın olduğu bölge görüntülendi.

"Şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı"

Vali Davut Gül sabah saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve ardından şu ifadeleri kullandı:

"Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı.

"Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı"

Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon.

"Buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım"

Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım."

O anlar kamerada

Toprak kaymasının yaşandığı anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)