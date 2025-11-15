Abone ol: Google News

İstanbul'da 3 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin 3 kişi daha gözaltında

Fatih ilçesinde ikisi çocuk 3 kişinin ölümüyle ilgili olarak otel çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7’e yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 16:44
  • Fatih ilçesindeki otelde anne ve iki çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.
  • Bu olayla ilgili 3 otel çalışanı daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 7 oldu.
  • Hayatını kaybedenler memleketlerinde defnedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda anne ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. 

Otelde yaşanan gıda faciasına ilişkin yeni gelişme daha yaşandı...

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ 

İkisi çocuk 3 kişinin ölümüne ilişkin 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle ilgili olarak otel çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 7’e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında ilaçlama firmasının sahibi ve ilaçlamayı yapanların da olduğu öğrenildi. 

NE OLMUŞTU? 

12 Kasım da gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı otelde konaklayan 2 turistin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan otelde incelemelerde bulununa ekipler, incelemek üzere numuneler aldı.

ANNE VE ÇOCUKLARI AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.

