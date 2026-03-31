İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 64'e yükseldi

Yağışlar İstanbul'a yaradı...

İstanbul’da baraj doluluk oranları, yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 64'E YÜKSELDİ

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, kış aylarında kritik seviyelere kadar geriledikten sonra son haftalardaki yağışlar ve dış kaynaklı su desteğiyle yeniden yükselişe geçti.

Kasım ve Aralık 2025’te yüzde 18 seviyelerine kadar düşen oran, 20 Şubat’ta yüzde 42,09’a çıktı. 29 Mart itibarıyla ise doluluk yüzde 64,55 olarak ölçüldü.

HENÜZ YETERLİ DEĞİL

Artışta etkili olan yağışların yanı sıra regülatörlerden sağlanan su da dikkat çekti.

Yıl başından bu yana Melen’den 180 milyon metreküp, Yeşilçay’dan ise 72 milyon metreküp su sisteme verildi.

Buna karşın mevcut seviyenin geçmiş yılların altında kaldığı görülüyor.

İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı 29 Mart 2025’te yüzde 80, 2024’te ise yaklaşık yüzde 82 düzeyindeydi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

- Alibey Barajı: Yüzde 52,75

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,72

- Darlık Barajı: Yüzde 73,63

- Elmalı Barajı: Yüzde 100

- Istrancalar Barajı: Yüzde 99,47

- Kazandere Barajı: Yüzde 60,16

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 30,64

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,62

- Terkos Barajı: Yüzde 42,94

- Ömerli Barajı: Yüzde 81,65