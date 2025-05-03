Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2'lik bir deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından zaman zaman artçı depremler de yaşandı.

Megakentte deprem paniği devam ederken geçtiğimiz dakikalarda artçı bir deprem daha meydana geldi.

3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Saat 11.36'da, merkez üssü Tekirdağ, Marmaraereğlisi olan ve İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD, 3.7 olarak açıkladı.

BALKON ÇÖKTÜ

Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın balkonu Tekirdağ'ın Marmara ereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

YIKIM ÇALIŞMASI YAPILIYORDU

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu.

O esnada Tekirdağ’da 3.7’ büyüklüğünde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

O esnada binanın 2 balkonunda çökme oldu.

1 KİŞİ YARALANDI

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü.

Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

"DEPREM ANINDA İKİ BALKON BİRDEN ÇÖKTÜ"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.