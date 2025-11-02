İstanbul'da cami hoparlöründen İzmir Marşı

- İstanbul Bahçelievler'de bir grup, cami hoparlöründen İzmir Marşı çaldı.
- Olay sosyal medyada büyük tepki çekti ve çok sayıda yorum yapıldı.
- Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'ndan müdahale talep etti.
İstanbul Bahçelievlerde kimliği belirlenemeyen grup, tepki çeken bir olaya imza attı.
Akşam saatlerinde camiye gelen bazı şahıslar, cami hoparlöründen İzmir Marşı'nı çalmaya başladı.
DAKİKALARCA ÇALDI
Cami hoparlöründen dakikalarca İzmir Marşı çalınırken, o anlar ise kayda alındı.
İzmir Marşı'nı hoparlörden çalan şahısların kim olduğu belirlenemedi ancak sosyal medyadan tepki yağdı.
İÇİŞLERİ'NE ŞİKAYET
Cami hoparlöründen İzmir Marşı'nın çalınmasının paylaşılmasının ardından sosyal medyada yorum yağdı ve vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek gereğinin yapılmasını istedi.