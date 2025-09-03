İstanbul'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan 2 turist için hapis istemi

26 Ağustos tarihinde İstanbul Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii avlusunda, 2 turist uygunsuz hareketlerde bulundu.

2 yabancı uyruklu şahsın görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Paylaşılan görüntülerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şahsın K.Z. ve S.S. olduğu tespit edildi.

2 TURİST GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 turist gözaltına alındı.

Şahısların Rusya vatandaşı oldukları ve Türkiye'ye turist olarak geldikleri belirlendi.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK, ÖZÜR DİLERİZ"

Olay kapsamında ifade veren K.Z., 'Rusya'da yaşadıklarını, kız arkadaşı ile birlikte Çamlıca Camii'ne gitmeye karar verdiklerini, cami girişinde camiye nasıl girileceğini gösteren herhangi bir yazılı veya görsel ibareye dikkat etmediğini, görevlilerin uyarmadığını, arkadaşı ile caminin avlusunda top oynayan ve sigara içenleri görünce fotoğraf çektirdiklerini ve o sırada sarılarak öpüştüklerini, kimsenin bir şey söylemediğini, gezmek için caminin içine girdiklerinde bu şekilde içeri giremeyecekleri şeklinde uyarılınca içeri girmekten vazgeçerek taksi ile oradan ayrıldıklarını, bunun ülkede suç olduğunu kesinlikle bilmediğini, bilseydi böyle davranışta bulunmayacağını, özür dilediğini ve pişman olduğunu.' ifade etti.

HAPİS İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

S.S. ve K.Z. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından, 2 şüpheli hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.