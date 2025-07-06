İstanbul'da çıkan anız yangınına vatandaşlar traktör ve çalılarla müdahale etti

İstanbul Silivri’de , mezarlık mevkisindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açtı.

VATANDAŞLAR TRAKTÖR VE ÇALILARLA MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdikten sonra kendi imkanlarıyla alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar traktörleriyle yangının önünü kesmeye çalışırken, bazıları ise çalı ve dallarla müdahale etti.

İTFAİYE VE HALK EL BİRLİĞİYLE SÖNDÜRDÜ

Olay yerine kısa sürede ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti.

El birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.