İstanbul'da çöken binada son durum açıklandı Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen sebeple çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, 7 kişinin yaralı kurtarıldığını, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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ensonhaber.com

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 4 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması süratle başladı.

Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül de, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Bölgeye gelen İstanbul Valisi Gül olaya ilişkin son durumu paylaştı.

İki katta da ailelerin yaşadığı ve binada toplam 9 kişi olduğunu aktarıldı.

2'si ağır 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Vali Gül binadan 2'si ağır 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

Gül son olarak 2 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan Gül, binanın 1988 yılında yapıldığını aktardı.

"Bize ulaşan herhangi bir ölü tespiti yok"

Vali Gül, “Küçükçekmece’de saat 08.40 sıralarında zemin + 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Zeminde iş yeri var. Bir üst katın ise büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da aileler yaşıyor. İlk etapta, AFAD’ın koordinesinde itfaiye ve diğer kuruluşlar olay yerine geldiler. Belediye, itfaiye, sağlık, emniyet gibi gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre, 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bize ulaşan herhangi bir ölü tespiti yok. 7 kişinin 2’sinin durumu biraz daha ağır. 5 kişinin durumu normal. 1988 yapımı binada çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. Dolayısıyla ileriki saatlerde ve günlerde sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde. Bundan sonra adli ve idari süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.