İstanbul'da deprem: İnsanlar geceyi park bahçe ve camilerde geçirdi

DHA

İstanbul adeta bir deprem fırtınasına tutuldu.

23 Nisan'da öğlen saatlerinde başlayan sarsıntılar devam ediyor.

İNSANLAR EVLERİNE GİREMEDİ

6.2'lik büyük depremden sonra artçıların da art arda gelmesiyle şehrin neredeyse tamamı geceyi evlerinde girmeden geçirdi.

Valiliğin aldığı kararla birlikte camiler, okullar ve kamu tesisleri açık tutuldu. Evlerine giremeyen vatandaşlar ise geceyi bu noktalarda geçirdi.

FATİH CAMİİ’NDE SABAHLADILAR

Fatih Camii’ne gelen onlarca kişi, cami içinde ve avlusunda uyudu. Bazı kişilerin banklarda uyuduğu görülürken, bazı kişilerin ise cami bahçesine çadır kurduğu görüldü.

Çok sayıda kişi ise cami içerisinde uyudu.

Evine gitmek istemeyen bazı vatandaşlar da geceyi Beyoğlu’ndaki spor salonlarında ve halı sahalarda geçirdi.

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