İstanbul'da depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

AA

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un çevre illerinde de hissedildi.

Büyük depremin ardından gece boyu artçı depremler şehri sallamayı sürdürdü.

Yetkililerin son açıklamalarına göre, 24 saat içinde tam 266 artçı deprem gerçekleşti.

Yaşananlar sonrası harekete geçen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin ön raporunu yayınladı.

DEPREMİN ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA 5

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, deprem hakkında sunum gerçekleştirdi.

Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

"ARTÇILAR 1-2 AY DEVAM EDEBİLİR"

2019'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6.1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.

"10 TANE 4'TEN BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ"

Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.

Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5.1’lik ve 5.2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." diye konuştu.

"TARİHLER VE BÜYÜKLÜKLER KONUSUNDA BELİRSİZLİKLER VAR"

Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi.

"DEPREMDE ERKEN UYARI SİSTEMİMİZ DEVREYE GİRDİ"

Özel, Marmara Denizi içindeki bütün hareketleri dikkatle izlediklerini ve bugün deniz yükselmeleri de tespit ettiklerini anlattı.

Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.