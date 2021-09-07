Evlerine korunmak için papağan alan ev sahibi, papağana eğitim vererek hırsızlık olayının önüne geçmeyi amaçlıyor.

İstanbul'da gece yarısı bir eve giren hırsızın görüntüleri, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bir binanın 1'inci katında bulunan evin açık penceresinden içeri giren hırsız, 2 kardeş ve bir arkadaşın uyuduğu odada ses çıkarmadan istediklerini alarak kaçtı.

Kısa zaman içerisinde girdiği evden 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve cüzdanları çalan hırsızın, araba anahtarını almasına rağmen arabanın yerinde olduğu belirlendi.

"CEHENNEM SICAĞI DA OLSA BIRAKMIYORUZ"

Evine hırsız giren kişi, Show Tv muhabirinin 'Peki artık camı açık bırakıyor musunuz?' sorusuna artık "Camı kesinlikle açık bırakmıyoruz, cehennem sıcağı da olsa bırakmıyoruz." cevabını verdi.

Hırsızlığa karşı tedbir olarak evine papağan aldı VİDEO

"BAĞIRSAYDI HIRSIZLAR KAÇARDI"

Hırsızlık olayına sessiz kalan komşusuna sitem eden ev sahibi, "Komşu görüntüleri çekti izledi, bağırmadı, polisleri aramadı. Eğlence aradı olayı izledi, bağırsaydı hırsızlar kaçardı. Karakol yakın." şeklinde konuştu.

PAPAĞAN, HIRSIZA TEDBİR

Yaşanan olayın ardından evlerine papağan alan ev sahibi, "Hırsızlıktan sonra aldık, eğitim veriyoruz şu an. Hırsızlıkta ve yabancı biri gelince ötüyor, bunun sesine uyanırız." dedi.