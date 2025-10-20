Abone ol: Google News

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar dakikalarca trafikte beklemek zorunda kaldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 09:09
  • İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
  • Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu %67'den %71'e çıktı.
  • Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.

