- İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu %67'den %71'e çıktı.
- Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü; saat 08.17 itibarıyla ise yoğunluk yüzde 71'e çıktı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
Kozyatağı D-100 karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.