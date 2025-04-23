İstanbul'da 3.9'luk deprem meydana geldi

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İstanbul'da korkutan anlar...

Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı.

İstanbul ve çevre illerinde hissedilen bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Silivri açıklarında deprem oldu.

3.9'LUK DEPREM SAAT 12.13'TE MEYDANA GELDİ

Saat 12.13'te gerçekleşen 3.9'luk deprem 6.99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.