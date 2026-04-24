Gümüşhane’de 'köprüden geçti' cezası iptal: Odunluk kamyon mağduriyeti giderildi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan bir vatandaşın yıllardır kullanmadığı kamyonuna kesilen köprü geçiş cezası, dikkat çeken bir hatayı ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cezanın yanlış plaka okumasından kaynaklandığı belirlenirken, mağduriyet kısa sürede giderildi.

"ODUNLUK" KAMYONA KÖPRÜ CEZASI

Nakliyecilik yapan Sinan Çaklı’nın evinin önünde bulunan, uzun süredir kullanılmayan ve odunluk olarak değerlendirilen 1976 model çekme belgeli kamyona, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL ceza kesildi.

ARAÇ YILLARDIR TRAFİKTE DEĞİL

Çaklı, söz konusu kamyonu yaklaşık bir yıldır odunluk olarak kullandığını, son üç yılda ise yalnızca ev çevresinde yer değiştirmek amacıyla hareket ettirdiğini belirtti. Bu nedenle cezaya itiraz etmeye hazırlandığını ifade etti.

KAMERA SİSTEMİ, HATAYI ORTAYA ÇIKARDI

Konu kamuoyuna yansıdıktan sonra yapılan incelemede, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait plaka tanıma sisteminin hatalı okuma yaptığı tespit edildi.

Bu yanlışlık nedeniyle aracın köprüden geçmiş gibi kaydedildiği anlaşıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla ilgili birimler harekete geçti ve hatalı kesilen ceza iptal edildi.

Vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri tarafından aranarak bilgilendirildi.

Sinan Çaklı, sürece hızlı müdahale edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Çaklı, benzer hataların başka vatandaşların başına gelmemesi temennisinde bulundu.

SİSTEM HATALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, plaka tanıma sistemlerindeki olası hataları ve bu hataların vatandaşlara yansımasını bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür durumlarda itiraz mekanizmalarının etkin kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.