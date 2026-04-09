İstanbul’da ICAPP Kadın Kolları zirvesi: Türkiye dönem başkanlığını devralıyor

AK Parti Kadın Kolları’nın ev sahipliğinde düzenlenen ICAPP Kadın Kolu 9. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek Açılış Oturumu, 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da Pullman Istanbul Hotel & Convention Center’da yapılacak.

'Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği' temasıyla düzenlenen programda, kadınların siyaset, ekonomi ve toplumsal yaşamda üstlendikleri rollerin güçlendirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Programın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve ICAPP Kadın Kolu temsilcileri konuşma yapacak.

Açılış oturumu basın mensuplarının katılımına açık olacak.

ORGANİZASYONUN KİMLİĞİ VE KAPSAMI

ICAPP bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kolları’nın 9. toplantısı, 9–11 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

52 ülkeden 350’yi aşkın siyasi partiyi bir araya getiren ICAPP, Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından tanınan, Asya merkezli en geniş siyasi diyalog platformu olarak öne çıkıyor.

2013 yılında kurulan ICAPP Kadın Kolları ise kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha etkin rol üstlenmesini amaçlıyor.

ANA TEMA VE PANEL OTURUMLARI

Toplantı, 'Küresel İş Birliğini Güçlendirmek İçin Barış İnşası ve Diyalog Süreçlerinde Kadın Liderliğ' ana temasıyla düzenleniyor.

Bu çerçevede iki ana panel gerçekleştirilecek.

İlk oturumda çatışmaların çözümü, diplomasi süreçleri ve uluslararası barışın tesisinde kadınların rolü ele alınacak.

İkinci oturumda ise iklim kriziyle mücadelede kadınların liderliği, çevre politikalarında toplumsal cinsiyet duyarlılığı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri tartışılacak.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Zirve, Türkiye açısından önemli diplomatik kazanımlar da içeriyor.

Toplantı kapsamında 2026-2027 dönemi için ICAPP Kadın Kolları Başkanlığı’nın Türkiye’ye devredilmesi planlanıyor.

Ayrıca görüşmeler sonucunda Asya coğrafyasındaki siyasi partilerin ortak iradesini yansıtacak 'ICAPP İstanbul Sonuç Bildirgesi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

GENİŞ KATILIMCI PROFİLİ

Organizasyona Azerbaycan, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kore, Lübnan, Moğolistan, Rusya ve Özbekistan başta olmak üzere birçok ülkeden siyasi parti temsilcileri katılıyor.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Yeni Azerbaycan Partisi, Golkar Partisi, Gürcistan İşçi Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi, Kamboçya Halk Partisi, Kore’den Halkın Gücü Partisi ve Minjoo Partisi gibi siyasi yapılar toplantıda yer alacak.

ICAPP Genel Sekreterliği ve bağlı uluslararası kuruluşlar da zirveye iştirak edecek.

PROGRAM DETAYI

