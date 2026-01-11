İstanbul'da İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan suyla denizin rengi değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da her gün çeşitli bölgelerde; su kesintileri, arızalar, ve kanalizasyon sorunları yaşanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bunlara müdahale etse de zaman zaman yeterli olmuyor.

İSKİ'NİN TESİSİNDEN DENİZE PİS SU BIRAKILDI

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'ye ait olan arıtma tesisinden ise bir ihlal tespit edildi.

Günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı.

ATIK SU, DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kanaldan denize akan su, Marmara Denizi'nin rengini kısa sürede değiştirdi.

Denizin Avcılar kıyısı kahverengi olurken kötü koku da yayıldı.

Denizde oluşan renk değişimi havadan da görüntülendi.