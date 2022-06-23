İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şahıslar, Beylikdüzü'ndeki adreslerinde gözaltına alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

Beylikdüzü'ndeki adrese baskın

MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı.

5 kişi gözaltına alındı

Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı.

2 susturucu, 2 tabanca



Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul'da 'İsrail vatandaşlarına suikast' operasyonu VİDEO























